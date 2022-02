Wirtschaft : Markt für Elektroschiffe wächst: Auch Fassmer-Werft plant

Auch Schiffe können umweltfreundlich mit Strom fahren. Doch vorerst funktioniert das vor allem dort, wo das Ufer mit der nächsten Steckdose nicht zu weit entfernt ist.

Die Nachfrage nach kleinen Elektroschiffen wächst. Auf der Kieler Förde fahren schon elektrisch betriebene Fähren, genau wie auf der Warnow in Rostock oder zur Ostsee-Ferieninsel Usedom. Auf diesen Markt will auch die Fassmer-Werft in Berne an der Unterweser gehen und hat ein Konzept für eine batterieelektrische Fähre für bis zu 100 Passagiere. „Wir wo...

