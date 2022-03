Rhein-Erft-Kreis : Mann wird bei Streit in Fußgängerzone schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Streit in einer Fußgängerzone in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) mit einem Messer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den jungen Mann ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend sei darüber hinaus ein 29-Jähriger leicht verletzt worden.

Laut Polizei sollen gegen 21.30 Uhr sechs Männer in einer Fußgängerzone miteinander in Streit geraten sein. Dabei habe ein Mann auf den 20-Jährigen eingestochen, ein weiterer habe ihm zudem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Einer der beiden Tatverdächtigen sei später vor einer nahe gelegenen Bar von der Polizei gestellt worden. Er habe angegeben, vor ...

