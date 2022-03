Scharnebeck : Mann soll schlafende Schwägerin mit Hammer angegriffen haben

Weil er seine auf dem Sofa schlafende Schwägerin mit einem Hammer attackiert haben soll, ist ein Mann aus Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) festgenommen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer sei durch den Schlag gegen den Kopf schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Hintergrund seien vermutlich schon länger andauernde Streitigkeiten zwischen dem 50-Jährigen und der 57-Jährigen, die in Nachbarhäusern wohnen. Der 50-Jährige war den Ermittlungen zufolge am Mittwochabend in das Haus der Schwägerin gegangen und soll dort die schlafende Frau mit dem Werkzeug angegriffen haben. Ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Tä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.