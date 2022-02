Schleswig-holstein : Mann soll Mitarbeiterin in Friseursalon attackiert haben

Ein 35-Jähriger soll eine Mitarbeiterin in einem Friseursalon in der Kieler Innenstadt attackiert haben. Der Mann betrat den Salon am Mittwoch und soll die 45 Jahre alte Friseurin nach einer verbalen Auseinandersetzung gewürgt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem habe er versucht, sie mit einem scharfen metallischen Gegenstand zu verletzen.

Anderen Mitarbeiterinnen sei es gelungen, den Mann in Richtung Ausgang zu drängen. Der Mann sei geflüchtet und wenig später von Polizisten vorläufig festgenommen worden. Da sich der Verdächtige und das Opfer kannten, vermutet die Polizei, dass eine private Auseinandersetzung das Motiv der Tat gewesen sei. Das Amtsgericht Kiel erließ demnach auf Antrag ...

