Hagen : Mann schießt an Ampel mit Luftpistole auf Auto

Mit einer Luftpistole hat ein 40-Jähriger an einer Ampel in Hagen aus einem Auto heraus auf drei Menschen in einem anderen Wagen geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, folgten die Insassen dem Schützen auf einen Parkplatz, um ihn zur Rede zu stellen. Dort kam es zum Streit, der 40-Jährige bedrohte und attackierte den 15-jährigen Beifahrer des beschossenen Wagens. Die Angegriffenen zeigten den Schützen an. Die Polizei durchsuchte anschließend sein Haus und fand die Luftpistole. Nun muss sich der Täter nach Polizeiangaben wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Bedrohung verantworten. Zu den Motiven für seine Tat konnte die Polizei nichts sagen.

