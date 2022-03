Haftbefehl wegen Totschlags erlassen : Mann in Wohnung in Leer getötet: Mitbewohner in U-Haft

In einer Wohnung in Leer ist ein 51 Jahre alter Mann getötet worden - mutmaßlich von seinem Mitbewohner.

Der 54-Jährige sei am Tatort festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden am Wochenende mit. Es sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Männer am späten Freitagabend in Streit. In dessen Verlauf sei der...

