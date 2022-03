Köln : Mann greift Polizisten mit Pfefferspray an: Vier Verletzte

Ein 38-Jähriger hat am Samstagabend ein Streifenteam der Polizei in Köln mit Pfefferspray angegriffen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden vier Beamte verletzt. Der Mann hatte die Polizisten ersten Erkenntnissen zufolge zunächst verbal beleidigt, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Beamten zeigten sich unbeeindruckt, woraufhin der Angreifer seine Provokationen vor der Synagoge auf der Roonstraße fortsetzte. Demnach setzte er dort sein Pfefferspray „gezielt“ gegen herbeieilende Einsatzkräfte ein.

Bei seiner Festnahme leistete der Mann ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.