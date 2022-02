Landtagswahl in Schleswig-Holstein : Losse-Müller mit 94 Prozent SPD-Spitzenkandidat

Das SPD-Spitzenteam zur Landtagswahl steht. Der Ex-Grüne und frühere Staatskanzleichef Losse-Müller fordert Regierungschef Günther (CDU) heraus. Er will eine Koalition des Fortschritts und Zusammenhalts anführen. 200 Delegierte bejubeln ihren Hoffnungsträger

Drei Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die SPD bei der Aufstellung ihrer Landesliste Siegeszuversicht demonstriert. Thomas Losse-Müller (48) - bis 2017 Staatskanzleichef in der Regierung aus SPD, Grünen und SSW und bis Herbst 2020 Mitglied der Grünen - wurde am Samstag mit 94 Prozent zum Spitzenkandidaten und Herausforderer von Regi...

