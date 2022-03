Wetter : Leichter Regen und milde Temperaturen in Nordrhein-Westfalen

Zum Ende der Woche kann es in Nordrhein-Westfalen gelegentlich regnen, die Temperaturen bleiben tagsüber mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenburg mitteilte, bleibt es am Donnerstag zunächst bedeckt mit etwas Regen, bevor es am Nachmittag auflockert und weitgehend trocken bleibt. Die Temperaturen klettern laut Vorhersage auf 10 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Freitag kann es bei Temperaturen von ein bis minus drei Grad stellenweise zu Nebel und Glättegefahr wegen gefrierender Nässe kommen. Der Freitag wird den Angaben zufolge sonnig und trocken, bei Temperaturen von 13 bis 16 Grad und einem schwachen Wind aus Nordost. In der Nacht zum Samstag kühlt es wieder auf vier bis ein Grad ab....

