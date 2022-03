Herzogtum Lauenburg : Laster durchbricht Hallentor: Fahrer leicht verletzt

Ein Mann hat am Montag in Elmenhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg aus noch unklarer Ursache mit seinem Lastwagen ein geschlossenes Hallentor durchbrochen. Der 62-Jährige sei leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 62-jährige aus dem Kreis Plön in der Lagerhalle sein Fahrzeug beladen. Kurz nachdem er in den Lkw gestiegen sei, sei er mit dem 12-Tonner direkt durch das geschlossene Lagerhallentor auf den davor liegenden Parkplatz gefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Da die Polizisten bei der Unfallaufnahme den ...

