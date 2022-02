Schleswig-holstein : Landunter und schwere Brandung auf den Halligen

Die nordfriesischen Halligen haben in der Nacht Landunter mit schwerer Brandung erlebt. Hooges Bürgermeisterin Katja Just berichtete am Samstagmorgen von einer unruhigen Nacht. „Es war sehr beeindruckend, weil sehr viel Kraft im Wasser war. Es war eine richtige Brandung.“ Die vergleichsweise hohe Ockenswarft, auf der sie wohnt, sei etwa zur Hälfte im Wasser gewesen. Ab einem Pegelstand von 7,38 Metern laufe die Hallig voll, das Hochwasser habe 9,04 Meter erreicht. Sie sei mehrmals in der Nacht nach draußen gegangen, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Am Morgen habe der Sturm nachgelassen. „Jetzt ist das ein normales Landunter.“

