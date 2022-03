Rhein-Sieg-Kreis : Ladendiebe auf der Flucht verletzen Baumarkt-Mitarbeiter

Bei einer halsbrecherischen Flucht haben zwei mutmaßliche Ladendiebe in Hennef bei Bonn den Mitarbeiter eines Baumarktes verletzt. Das Duo habe Schraubenschlüssel im Wert von mehr als 1000 Euro mitgehen lassen, sei aber dabei beobachtet worden, berichtete die Polizei in Siegburg am Montag.

Erst auf dem Parkplatz konnte ein Mitarbeiter die Verdächtigen stoppen und zur Rede stellen, nachdem diese bereits mit dem Auto losgefahren waren. Ein weiterer Mitarbeiter schloss derweil eine Ausfahrt des Parkplatzes mit einem Rolltor. Das Diebes-Duo musste den Fluchtwagen deshalb wenden, dabei würgte der Fahrer aber den Motor ab. Der 56-jährige Anges...

