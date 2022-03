Deutsche Eishockey Liga : Krefeld vor Abstieg, Saweljew: „Werden weiter kämpfen“

Die Krefeld Pinguine stehen nach 31 Jahren Erstklassigkeit vor dem Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga. Trotz des hart erkämpften 3:2 (2:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung gegen den direkten Konkurrenten Schwenninger Wild Wings am Dienstag kann der zweimalige Meister bereits am Mittwochabend vorzeitig als erster DEL-Absteiger seit 2006 feststehen. Wesentlich realistischer als die meisten der 2534 frenetisch feiernden Fans nach dem Sieg in der letzten Sekunden der Verlängerung gegen Schwenningen schätzte Geschäftsführer Sergej Saweljew die Chancen der Pinguine nun ein.

„Wir hätten drei Punkte gebraucht, um noch mehr an die Rettung glauben zu können“, sagte der in Lettland geborene 25 Jahre alte Russe. Durch den verpassten Sieg in der regulären Spielzeit sammelten die Krefelder nur zwei statt drei möglicher Punkte und Schwenningen kam zu einem Zähler anstatt leer auszugehen. Dadurch muss Krefeld nun schon am Mittwoch ...

