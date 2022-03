Eishockey : Krefeld Pinguine wenden vorzeitigen DEL-Abstieg vorerst ab

Der zweimalige deutsche Meister Krefeld Pinguine hat sich die theoretische Chance auf den Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga erhalten. Am Dienstag gewann der Tabellenletzte im direkten Duell gegen den Vorletzten Schwenninger Wild Wings 3:2 (2:1, 0:0, 0:1) durch ein Tor in der letzten Sekunde der Verlängerung.

Vor 2543 Zuschauern hatte es nach zwei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.