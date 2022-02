Niedersachsen : Kitesurfer aus fünf Grad kalter Nordsee gerettet

Seenotretter in Ostfriesland haben einen Kitesurfer aus der Nordsee gerettet. Der Mann hatte am Samstagmittag offenbar die Kontrolle über seinen Kite-Schirm verloren und konnte diesen nicht wieder aufrichten, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Der Surfer trieb demnach bereits rund eine halbe Stunde in der fünf Grad kalten Nordsee.

Rund 150 Meter vor der Hafeneinfahrt in Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) wurde er von den Helfern an Bord genommen. Zuvor drohte der Surfer ins Fahrwasser zu geraten. Der Mann aus Oldenburg hatte den Angaben zufolge einen Neoprenanzug an, war jedoch leicht unterkühlt. Im Hafen wurde er zur weiteren Versorgung an den Landrettungsdienst übergeben. D...

