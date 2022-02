Fussball : Kiels Last-Minute-Siege: „Spricht für unsere Mentalität“

Holstein Kiel scheint neuerdings Herzschlagfinale in Meisterschaftsspielen zu lieben. Der eingewechselte Kwasi Okyere Wriedt sorgte am Freitagabend mit seinem Treffer in der 90. Minute der Partie bei Erzgebirge Aue für den 3:2-Sieg der Norddeutschen. Eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf war es der eingewechselte Jonas Sterner, der zum 1:0-Sieg in der dritten Minute der Nachspielzeit traf.

„Ich glaube, dass spricht für unsere Mentalität, dass wir nicht aufstecken, sondern weiter nach vorn spielen und versuchen, das Siegtor zu machen“, sagte Wriedt. Der drei Wochen zuvor vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg verpflichtete Mittelstürmer ist zufrieden mit seinem Einstand bei den Schleswig-Holsteinern. „Bisher überragend: drei ...

