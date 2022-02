Handball : Jicha lobt nach Pokalsieg „fokussierte“ THW-Handballer

Trainer Filip Jicha atmete nach dem Viertelfinalsieg des THW Kiel im deutschen Handball-Pokal erst einmal tief durch. „Das war sehr schwer nach der langen EM-Pause. Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen. Sie war sehr fokussiert“, sagte der Tscheche nach dem 26:24-Sieg der „Zebras“ am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen.

Durch den Erfolg bei den Mannheimern stehen die Norddeutschen zum 18. Mal im Finalturnier, das am 23./24. April letztmals in Hamburg ausgetragen wird. Auf wen das Jicha-Team im Halbfinale trifft, entscheidet der frühere Nationalkeeper Johannes Bitter. Der Torwart des HSV Hamburg zieht am Dienstag in der Hansestadt die Lose. Mögliche Gegner sind Bundesl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.