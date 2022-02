Wirtschaft : IGM besorgt wegen möglichem Verkauf der Kieler Werft TKMS

Der norddeutsche IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther haben sich über einen möglichen Verkauf der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) besorgt geäußert. Das Unternehmen stehe gut da, und „es gibt keinen Grund für hektischen Aktionismus“, sagte Friedrich am Freitag nach einem Treffen mit Günther, dem maritimen Koordinator der Landesregierung, Andreas Burmester, und Betriebsräten in Kiel. Einen Verkauf oder eine Konsolidierung auf Biegen und Brechen einzuleiten, sei unanständig. „Es geht um Tausende Beschäftigte und den Erhalt der Schlüsseltechnologie in Deutschland.“

Der CDU-Politiker Günther betonte, die Landesregierung spreche mit dem Unternehmen. Die Politik bewege die Frage der künftigen Eigentümerstruktur. „Uns geht es darum, dass die Arbeitsplätze vor Ort erhalten bleiben.“ Notwendig sei ein zukunftsfähiges Konzept. „Und da werden wir den Einfluss deutlich machen.“ Er sei sicher, dass daran auch die Bundesreg...

