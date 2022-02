Niedersachsen : Hühner als Markenzeichen: Museum stellt Künstler Gaymann vor

„Von Hühnern und Menschen” lautet der Titel einer Ausstellung mit Cartoons von Peter Gaymann, die von diesem Samstag an im Museum Wilhelm Busch zu sehen ist. Der 71 Jahre alte Künstler gestaltet die Ausstellung in Hannover selbst mit und legte am Donnerstag letzte Hand an. Gaymann sei ein scharfsinniger und witziger Chronist der deutschen Befindlichkeiten der vergangenen 50 Jahre, teilte das Museum mit. Mit seinen Hühnern sei er zu einer Marke des deutschen Cartoons geworden. Bekannt sind sie unter anderem aus der Zeitschrift „Brigitte”.

Die Schau zeigt aber nicht nur Gaymanns „Huhniversum”, sondern auch andere Zeichnungen, Aquarelle, Reiseskizzen, Objekte und Collagen. Sie war zuvor im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See (Bayern) zu sehen. Der 1950 in Freiburg in Breisgau geborene humoristische Zeichner lebt am Starnberger See. Vor drei Jahren erschien sein 100. Buch. Paral...

