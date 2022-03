Landgericht Paderborn : „Horrorhaus“: Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung

Rund dreieinhalb Jahre nach den Urteilen im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter in Ostwestfalen muss das Landgericht Paderborn überprüfen, ob gegen den verurteilten Täter nachträglich eine Sicherheitsverwahrung verhängt werden muss. Einen entsprechenden erstmaligen Antrag habe die Staatsanwaltschaft bereits am 24. Februar dieses Jahres gestellt, bestätigte der zuständige Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Donnerstag auf dpa-Anfrage, nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten.

Der heute 51 Jahre alte Angeklagte war im Oktober 2018 zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, seine Ex-Frau zu 13 Jahren Haft - jeweils wegen Mordes durch Unterlassen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das Paar über Jahre Frauen in dem Haus misshandelt und gequält hatte. Zwei der Opfer waren gestorben. Im September 2020 hatte das Landg...

