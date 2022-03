Reederei : Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ in neue Saison gestartet

2020 und 2021 musste der Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ seinen Saisonstart wegen der Corona-Pandemie in den Mai verschieben. Nun aber konnte es wie gewohnt im März von Hamburg aus losgehen. Die Reederei freut sich vor allem über eine Zahl.

Der „Halunder Jet“ ist zurück aus der Winterpause: Der Helgoland-Katamaran ist am Freitag vom Hamburg aus in die neue Saison gestartet. Er fährt nun wieder täglich von der Hansestadt über Cuxhaven zu Deutschlands einziger Hochseeinsel. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Schiff wegen der Corona-Pandemie erst im Mai die Fahrten aufnehmen können. ...

