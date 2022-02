Fussball : Hansa-Trainer erhofft sich Motivationsschub durch Zuschauer

Vor dem Duell in der 2. Fußball-Bundeslioga mit dem Aufstiegskandidaten Werder Bremen erhofft sich Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel einen zusätzlichen Schub durch die wieder zugelassenen Zuschauer. „Manchmal kann das eben schon den Ausschlag geben, wenn diese ganze Emotion und Lautstärke von außen auf den Platz kommt“, sagte der 52-Jährige vor dem Match am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im heimischen Ostseestadion. Die Unterstützung helfe sehr: „Dann kann man auch mal den ein oder anderen Meter mehr gehen, als wenn man in einem Stadion steht, wo keine große Atmosphäre ist.“

Bereits beim Ost-Derby-Erfolg am vergangenen Wochenende bei Dynamo Dresden hatte der FC Hansa wieder vor teilweise gefüllten Rängen. „Das haben wir genossen, auch wenn 9500 gegen uns waren. Aber die waren ja relativ schnell leise“, sagte Härtel angesichts des klaren 4:1 (4:0)-Erfolges der Mecklenburger. Erstmals seit Wochen sind nun auch im Rostocker O...

