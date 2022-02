Fussball : Hannover 96 stellt Antrag auf mehr Zuschauer gegen Darmstadt

Kurz nach dem entsprechenden Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 beim zuständigen Gesundheitsamt den Antrag gestellt, das Heimspiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98 am Sonntag „mit einer erweiterten Zuschauerkapazität“ austragen zu dürfen. Das gab der Club am Freitagmittag in einer Presseerklärung bekannt.

Das Gericht hatte zuvor die nur noch in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Zuschauern bei Freiluft-Veranstaltungen gekippt und eine solche Beschränkung bei großen Veranstaltungsorten wie Fußballstadien für „nicht mehr angemessen“ erklärt. Da die Begrenzung von Zuschauerzahlen an sich wegen der steigenden Coronazahlen nicht zu beanstanden sei, br...

