Handball : Handball-Profi: „Am Ende zwei Punkte mehr als Kiel haben“

Handball-Nationalspieler Johannes Golla hat mit der SG Flensburg-Handewitt mindestens Platz zwei in der Bundesliga zum Ziel. „Wir werden natürlich versuchen, so lange wie es geht, oben dranzubleiben. Es geht um eine Meisterschaft, aber es geht auch um Champions-League-Plätze für die nächste Saison“, sagte der Kreisläufer im „Sportclub“ des NDR-Fernsehens am Sonntagabend.

Die ersten beiden Teams erreichen die Königsklasse im europäischen Handball. Derzeit ist der THW Kiel Zweiter hinter dem souveränen Tabellenführer SC Magdeburg, zwei Punkte vor den Flensburgern. „Wir müssen bis zum Derby alle Spiele gewinnen“, sagte Golla. Vier Spieltage vor Saisonende reist der THW zu den Flensburgern. Der 1,95 Meter große und 110 Kil...

