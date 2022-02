Weitere-sportarten : Hamburg Towers kassieren in Bayreuth dritte Liga-Niederlage

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles bei Medi Bayreuth mit 71:90 (34:49) und kassierte damit ihre dritte Niederlage in Serie. Bester Hamburger Werfer war Jaylon Brown (24 Punkte).

Die personell ebenfalls gebeutelten Gastgeber kamen besser in die Partie und lagen zu Beginn des zweiten Viertels bereits mit 13 Punkten vorn. Bis zur Pause fanden die Towers weder in der Defensive noch in der Offensive zu ihrem Spiel. Vor allem haperte es an der erfolgreichen Ausbeute bei den Zweier-Versuchen (7/20). Wenige Minuten nach dem Seitenwe...

