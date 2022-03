Essen : „Guide Michelin” 2022: Wer bekommt neue Sterne?

Für manche sind die Sterne eines Restaurants Grundlage für die Entscheidung, wo sie gern gut essen wollen. Außerdem gehen damit Ruhm, Ehre und Prestige einher - entsprechend begehrt sind die Auszeichnungen. Michelin verteilt nun wieder Sterne.

In den Spitzenküchen Deutschlands steigt die Spannung: Am Mittwoch (12.00 Uhr) werden in Hamburg die diesjährigen Michelin-Sterne bekannt gegeben. Dann steht fest, welche Restaurants sich neu in den Gourmet-Himmel gekocht haben, wer vielleicht sogar noch einen weiteren Stern sein Eigen nennen darf - und wer einen oder mehrere verloren hat. Bislang gib...

