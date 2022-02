Schleswig-holstein : Gestohlene Handys gesucht: Drogen gefunden

Bei der Suche nach zwei gestohlenen Handys hat die Polizei in Lübeck in der Wohnung eines 37 Jahre alten Mannes neben den gestohlenen Gegenständen auch Betäubungsmittel sichergestellt. Die Mobiltelefone und weitere Wertsachen seien während eines Handballspiels aus der Umkleidekabine gestohlen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Zwei der bestohlenen Handballerinnen sei es gelungen, ihre Handys an einer Anschrift in der Lübecker Innenstadt zu orten. An der so ermittelten Adresse fanden die Beamten neben dem Diebesgut auch die Betäubungsmittel. Zu Art und Menge der Drogen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der 37-Jährige muss sich nach Angaben der Polizei nun wegen des V...

