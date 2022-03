Polizeieinsatz : Geldautomat in Hagen gesprengt

Unbekannte Täter haben in Hagen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag vom Einbruchsalarm eines Geschäftes alarmiert, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Der Automat habe sich im Eingangsbereich eines Warenhauses befunden. Nähere Hintergründe zu den Tätern, Schaden und Beute waren zunächst nicht bekannt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.