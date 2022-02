Niedersachsen : Geklaute Autos aus Frankreich in Delmenhorst entdeckt

Die Polizei hat nach einem Hinweis im Großraum von Paris acht gestohlene hochwertige Autos auf einem Lagergelände in Delmenhorst sichergestellt. Die mutmaßlichen Täter hätten die Fahrzeuge von Frankreich nach Deutschland gebracht. Der Gesamtschaden liege bei rund 300.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Hinweis kam von einem der Geschädigten. Details nannte die Polizei Delmenhorst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Man stehe im Austausch mit den französischen Behörden. Die Fahrzeuge würden in den kommenden Wochen an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

