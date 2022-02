Schleswig-holstein : Frau von Haushaltshilfe bestohlen: Hälfte der Beute gefunden

Die Polizei hat in der Wohnung einer Frau eine größere Bargeldsumme sichergestellt, die zuvor einer 75 Jahre alten Frau aus Lübeck-Travemünde gestohlen worden war. Unmittelbar vor Beginn einer Hausdurchsuchung am 3. Februar habe die Verdächtige die Tat zugegeben und den Beamten die Hälfte der Beute, rund 15 000 Euro, übergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Die andere Hälfte hatte die Frau nach eigenen Angaben bereits für Weihnachtsgeschenke ausgegeben.

Das 75 Jahre alte Opfer hatte nach Angaben der Polizei Ende Januar Anzeige erstattet, weil insgesamt 30 000 Euro aus ihrem Haus verschwunden waren. Die Tat habe sich vermutlich bereits im Dezember ereignet, sei aber erst im Januar bemerkt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auf die Spur der Tatverdächtigen, die regelmäßig im Haushalt des Opfers arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.