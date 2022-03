Nordrhein-westfalen : Falschgeld- und Drogenhandel: „Vertriebsstelle“

Handel mit Falschgeld, Kokain, unterschlagenen Autos und gefälschten Pässen: Seit Mittwoch stehen in Düsseldorf zwei Italiener wegen einer unterschiedlichen Palette von Tatvorwürfen vor Gericht. Es gibt Bezüge zur neapolitanischen Mafia, der Camorra.

Er ist in Neapel geboren und hat viele Jahre lang unauffällig und bescheiden als „Dr. Orlando Schmidt“ in Düsseldorf gelebt. Der Vater dreier Kinder bezog sogar Sozialleistungen - bis ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts herausfand, dass es um die Finanzen des 56-Jährigen gar nicht so schlecht bestellt sein dürfte. Der Italiener soll für all...

