Oldenburg : Falscher Polizist bestiehlt 82-Jährige

Ein Mann hat sich als Polizist ausgegeben und einer Frau Schmuck gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gaukelte der Betrüger der 82-jährigen Oldenburgerin am Telefon eine Fahndung vor. In diesem Zusammenhang müsse die Staatsanwaltschaft den Schmuck der Frau untersuchen, soll der Verdächtige am Montag am Telefon gesagt haben.

Die Frau habe daraufhin mehrere Uhren und wertvollen Schmuck im Wert von 70.000 Euro am Montagabend einem unbekannten Boten übergeben. Als der Rentnerin der Betrug später am Abend auffiel, erstattete sie Anzeige. Der Bote soll den Angaben nach etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen sein....

