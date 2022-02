Nordrhein-westfalen : Explosion schreckt Anwohner auf: Geldautomatensprengung

Mehrere Detonationen haben Anwohner in Würselen (Landkreis Aachen) am frühen Samstagmorgen aus dem Schlaf gerissen: Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten, wie die Polizei mitteilte. Mit hoher Geschwindigkeit seien die Unbekannten anschließend in einem roten Wagen vom Tatort geflohen. Zeugen beobachteten die Automatensprengung im Gewerbegebiet. Der Automat war in einem Container eingebaut, der durch die Wucht der Explosion erheblich beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.