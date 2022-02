Fussball : Ex-Osnabrücker Schmedes wird Technischer Direktor in Arnheim

Der ehemalige Osnabrücker Sportdirektor Benjamin Schmedes hat einen neuen Job in den Niederlanden gefunden. Der 36-Jährige wird Technischer Direktor bei Vitesse Arnheim, wie der Fußballclub aus der Ehrendivision am Dienstag mitteilte. Schmedes erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Vitesse, das noch in der European Conference League aktiv ist, hat in Thomas Letsch bereits einen deutschen Trainer.

„Nach meinem Abgang beim VfL Osnabrück habe ich mir bewusst Zeit genommen, um über meinen nächsten Schritt nachzudenken“, sagte Schmedes, der den Fußball-Drittligisten im vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga verlassen hatte. „Als Vitesse auf mich zukam, war das Interesse sofort sehr groß“, sagte Schmedes. Vor seiner Zeit in Osnabrüc...

