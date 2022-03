Erstaufnahmeeinrichtung : Ehemaliges Hotel wird Unterkunft für Geflüchtete aus Ukraine

In Hamburg-Mitte soll in den kommenden Tagen in einem ehemaligen Hotelgebäude eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine eröffnen. Wie die Behörde für Inneres und Sport am Sonntag mitteilte, haben die Vorbereitungen in den mehr als 200 Zimmern begonnen. Bis zu 800 Personen sollen in den Räumen unterkommen können. Vor allem für Familien sei das Gebäude geeignet. „Es stehen auch Räume für soziale Projekte, ehrenamtliches Engagement sowie für Wäscheräume zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung.

Auftraggeber ist das Sozialunternehmen Fördern & Wohnen, betrieben wird die Unterbringung vom Cateringunternehmen Rolling Taste. Das ehemalige Hotel habe 2021 den Betrieb eingestellt und könne zunächst für ein Jahr zur Unterbringung der Geflüchteten genutzt werden....

