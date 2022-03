Wetter : DWD: Sonnenschein am Tag, Frost in der Nacht

Sonnenstrahlen am Tag, aber auch kalte Luft mit teilweise Frost in der Nacht erwartet die Menschen im Norden zu Wochenbeginn. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) gelangt trockene Kaltluft aus Skandinavien nach Schleswig-Holstein und Hamburg.

Bei schwachem Wind ist es am Montag sonnig bei Höchstwerten um acht Grad. In der Nacht gibt es dann im Landesinneren leichten Frost bei minus vier Grad, auf den Inseln ist es wärmer und meist frostfrei bei maximal zwei Grad. Auch am Dienstag scheint die Sonne nach Nebelauflösungen, die Temperaturen klettern dann auf bis zu zehn Grad in Hamburg. Die Mit...

