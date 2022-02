Hamburg : DWD-Bilanz: Hamburg war zweitwärmste Region in Deutschland

Das war doch mal so ein richtig durchschnittlicher Winter in Hamburg: keine knackig kalten Tage, viel Regen und auch die Sonne ließ sich nur selten blicken. Und doch reicht das, um in der Winterwetter-Statistik auf dem Treppchen zu landen.

Die Hansestadt Hamburg hat dem Winter in diesem Jahr mit vergleichsweise warmen Temperaturen getrotzt und sich damit den Titel der zweitwärmsten Region Deutschlands geholt. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 4,5 Grad Celsius im Dezember, Januar und Februar liegt Hamburg damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 3,3 Grad Celsius, wi...

