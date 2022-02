Fussball : Duisburg und Osnabrück wollen Ausgrenzung anprangern

Im Wiederholungsspiel in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück wollen beide Mannschaften ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen und laufen in Sondertrikots auf. Wie beide Fußball-Clubs am Dienstag mitteilten, soll ein Zeichen für ein gesellschaftliches Brückenbauen bei der Begegnung am Mittwoch (19.00 Uhr/ Magenta Sport) gesetzt werden. So werde der MSV „die Kernwerte seines Leitbildes, Integration, Respekt und Toleranz deutlich sichtbar” auf den Trikots tragen.

„Das Wiederholungsspiel und die zu erwartende mediale Aufmerksamkeit möchten wir dazu nutzen, unsere Werte, für die wir schon immer einstanden auf dem Sondertrikot bundesweit zu transportieren”, kommentierte MSV-Präsident Ingo Wald. Die Partie war am 19. Dezember zunächst von Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrochen worden und wurde später komplett ...

