Justiz : Dreifachmord-Prozess: Angeklagter legt Geständnis ab

Erneut treten erschütternde Details im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt zutage. Und es gibt ein überraschendes Geständnis - schriftlich.

„Mit dieser Schuld leben zu müssen, ein Mörder zu sein, ist die schlimmste Strafe”. Mit diesen Worten hat ein wegen Dreifachmordes angeklagter Zahnarzt aus Westensee die Taten gestanden - in einem Brief, den er Ende Februar aus der Untersuchungshaft an eine frühere Freundin schrieb. Der Vorsitzende des Kieler Schwurgerichts, vor dem sich der 48-Jährige...

