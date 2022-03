Prozess : Dreifachmord: Gericht hört Anwalt von getöteter Ehefrau

Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) will das Kieler Landgericht am Dienstag den Anwalt der ermordeten Ehefrau des Angeklagten hören. Die 43-Jährige hatte sich nach Gewalttätigkeiten ihres Mannes an den Rechtsanwalt gewandt und ein Gewaltschutzabkommen erwirkt. Außerdem soll sie mit dem Kieler Fachanwalt für Familienangelegenheiten bereits über die Scheidung von ihrem Mann gesprochen haben. Nach Angaben des Rechtsanwalts fürchtete auch er, dass er als potenzielles Opfer im Visier des Zahnarztes war.

Nach bisherigen Zeugen-Aussagen soll der Angeklagte nicht ertragen haben, dass sich seine Frau nach seinen Seitensprüngen und Gewalttätigkeiten endgültig von ihm trennte und einen neuen Mann kennenlernte. Am 19. Mai 2021 soll der Zahnarzt zuerst seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Bekannten in Dänischenhagen mit einer Maschinenpistol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.