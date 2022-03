Neumünster : Drei Verletzte bei Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung vor der Sparkassen-Zentrale in Neumünster sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war auch eine Stichwaffe im Spiel, darauf deute eine Blutlache am Tatort hin. Die Polizei fahndete mit mehreren Fahrzeugen nach dem oder den Tätern im Umfeld des Tatortes. Warum es zu der Auseinandersetzung kam und wer wen angegriffen hat, war zunächst unklar. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.