Brand : Drei Tote nach Feuer in Bremer Kleingarten: Kripo ermittelt

Feuerwehr und Kriminalpolizei statt sonntäglicher Ruhe im Parzellengebiet in Bremen: Beim Brand einer Laube sterben drei Menschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, bleibt zunächst unklar.

Wo sonst bei sonnigem Vorfrühlingswetter die ersten Parzellenbesitzer ihre Gärten bepflanzen, flatterte am Sonntagmorgen ein weiß-rotes Absperrband im Wind. Die Kriminalpolizei ermittelte im Bremer Stadtteil Walle wegen eines Brandes in einem Kleingarten, bei dem drei Menschen in der Nacht ums Leben kamen. Ihre Identität sowie die Ursache für das Feuer...

