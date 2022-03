Nordrhein-westfalen : Drei Männer wegen Drogenhandels festgenommen und in U-Haft

Nach mehrmonatigen, zum Teil verdeckten Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität hat die Polizei drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Wie die federführende Staatsanwaltschaft Duisburg und die Essener Polizei am Dienstag mitteilten, ist ein 45-jähriger mutmaßlicher Drogenkurier bereits am 10. Februar auf einem Rastplatz in der Nähe von Wiesbaden (Hessen) festgenommen worden. Am selben Tag seien zwei weitere Verdächtige (36, 51) in Mülheim an der Ruhr und Oberhausen verhaftet worden. Auch Durchsuchungen seien dort erfolgt.

Im Auto des 45-Jährigen wurden in einem professionellen Versteck zehn Pakete Betäubungsmittel mit insgesamt 10,94 Kilogramm Kokain gefunden. Das Kokain sei aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt und in Mülheim zwischengelagert worden, hieß es. Der Kurier und die beiden mutmaßlichen Komplizen, denen eine maßgebliche Beteiligung an dem Einfuhrs...

