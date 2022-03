Badeunfälle : DLRG: 19 Menschen sind 2021 in Schleswig-Holstein ertrunken

Das Baden etwa in Seen, Teichen oder Nord- und Ostsee hat 2021 fast 20 Menschen in Schleswig-Holstein das Leben gekostet. 19 Kinder und Erwachsene sind in Gewässern im Norden ertrunken, wie aus der Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht, die am Donnerstag vorgestellt wurde. 2020 hatte der Verein 25 Tote durch Ertrinken registriert, 2019 waren es 19.

Die meisten Todesopfer waren im vergang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.