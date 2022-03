Oberbergischer Kreis : Diebe auf nächtlichem Beutezug im Shoppingcenter

Haarschneidemaschinen, Scheren, Sekt, Süßigkeiten, Getränke und eine Pizza: In einem Shoppingcenter in Gummersbach sind Diebe auf nächtlichen Beutezug gegangen und haben dabei auch beim Speiseangebot zugeschlagen. In einem Friseursalon hebelten die unbekannten Täter eine Vitrine auf und erbeuteten etwa 10 Haarschneidemaschinen sowie 20 Scheren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In einem Imbiss verspeisten die Täter nach ersten Erkenntnissen eine Pizza und griffen bei den Getränken zu. In einem anderen Laden klauten sie zwei Sektflaschen und Süßigkeiten. Allerdings blieben ihre Versuche, zwei Kassen aufzuhebeln, erfolglos.

Die Ermittler prüfen, ob sich die Diebe vor dem Geschäftsschluss in dem Shoppingcenter versteckt hatten. Die Taten ereigneten sich den Polizeiangaben zufolge zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in Bereichen des Centers, die frei zugänglich seien. Es könnte sich auch um einen Einzeltäter handeln, sagte eine Sprecherin der Polizei. Erst zwei Woche...

