Schleswig-holstein : Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Sturmböen in Norddeutschland gewarnt. Ab dem späten Dienstagnachmittag gebe es zunehmenden Südwestwind und dann Sturmböen bis 80 km/h an der Nordsee und Windböen im Binnenland, teilten die Meteorologen mit. In der Nacht zum Mittwoch lasse der Wind nach. Ab Mittwochmittag werde dann erneut zunehmender Wind mit teils stürmischen Böen um 65 km/h aus südwestlicher Richtung im Binnenland erwartet - und Sturmböen an der Nordseeküste.

Zum Donnerstag ziehe ein schweres Sturmtief auf. Dann seien Unwetter mit Orkanböen (110 bis 140 km/h) aus West an der Küste zu erwarten; im Binnenland neben schweren Sturmböen orkanartige Böen (90 bis 110 km)....

