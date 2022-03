Pferdesport : Deutscher Galopprennsport feiert 200 Jahre-Jubiläum

Als älteste Sportart des Landes feiert der deutsche Galopprennsport in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Michael Vesper gab am Donnerstag in Düsseldorf den Startschuss in das Jubiläumsjahr. „Es ist ein wirklich außergewöhnliches Jubiläum. Das kann uns kein anderer Sport nachmachen. Keine andere Sportart wird schon 200 Jahre lang organisiert betrieben“, sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Galopp anlässlich der Jahrespressekonferenz des Verbandes.

Über das gesamte Jahr soll es Feiern und Partys auf deutschen Rennbahnen geben, mit dem Höhepunkt Mitte August in Berlin-Hoppegarten. Die ersten Galopprennen hatte es am 10. August 1822 auf der Rennbahn in Bad Doberan an der deutschen Ostseeküste gegeben. Die Anlage liegt aktuell brach, eine geplante Wiederbelebung im Jubiläumsjahr ist gescheitert. Ve...

