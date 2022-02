Weitere-sportarten : Calles nach Sieg der Hamburg Towers: „Unglaublich stolz”

Nach dem überraschenden Erfolg der Hamburg Towers im Europacup-Spiel in Andorra hat Trainer Pedro Calles seinem ersatzgeschwächtem Team ein großes Lob ausgesprochen. „Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler, auf alle, die heute hier waren, und auch auf die, die aufgrund der derzeitigen Situation leider nicht dabei sein konnten”, betonte der Coach am Mittwochabend. So fehlten beim Basketball-Bundesligisten Justus Hollatz (Knieblessur) und Caleb Homesley (Corona). Zudem war Spielmacher Ray McCallum nicht dabei, dessen Abschied bei den Hamburgern seit Dienstag feststeht.

In Andorra hatte es schon früh nach der achten Niederlage im zwölften Spiel für die Hanseaten ausgesehen. Die Gastgeber, die ebenfalls mit reduziertem Kader agieren mussten, führten im zweiten Viertel bereits mit 16 Punkten. Nebst einer starken Defensive sorgten dann aber vor allem Jaylon Brown (19) und Maik Kotsar (12) mit zusammen 31 Punkten dafür, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.