Handball : Buxtehuder SV verliert vier Leistungsträgerinnen

Im Kader des Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV wird es zur kommenden Saison einen Umbruch geben. Vier Leistungsträgerinnen verlassen den Verein, eine neue Torfrau kommt. Das gab der BSV am Montag bekannt. National-Torhüterin Katharina Filter will sich eine neue sportliche Herausforderung suchen, heißt es in der Mitteilung. Zudem gehen: Rückraumspielerin Annika Lott, Kreisläuferin Lisa Antl und Rechtsaußen Meret Ossenkopp.

„Diese Abgänge tun schon sehr weh, auch wenn man Verständnis haben muss, wenn Spielerinnen nach höheren sportlichen Zielen streben“, sagte Manager Peter Prior, betonte aber: „Für den Frauen-Handball in Deutschland und insbesondere für die Nationalmannschaft ist es erfreulich, wenn auch bei den Top-Clubs wieder verstärkt deutsche Spielerinnen in den Fok...

