Brandermittlungen : Brandserie in Wolfsburg: Autos und Wohnmobil in Flammen

In Wolfsburg haben in der dritten Nacht in Folge mehrere Autos gebrannt. Brandermittler gehen von einem Zusammenhang aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Freitag brannten an zwei Stellen im Stadtgebiet insgesamt fünf Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden bezeichnete die Polizei als erheblich.

Bereits in den beiden Nächten zuvor hatte die Polizei mehrere Feuer mit hohen Schäden gemeldet. Am Donnerstag waren vier Wagen betroffen, am Mittwoch ein Wohnmobil und fünf Autos. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, um die Brandserie möglichst schnell zu beenden....

